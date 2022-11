Quest’anno è stato molto emozionante per i fan dei Ghostbusers. Non solo è stato lanciato un nuovo capitolo della serie cinematografica che ha rilanciato il franchise sul grande schermo, ma qualche mese fa è stato annunciato anche un nuovo videogioco per dispositivi VR. Ora, quel progetto presentato senza un nome ufficiale è tornato con tutta una serie di novità, compresa una nuova nomenclatura che ci permetter di vedere più chiaramente quello che sarà Ghosbusters Rise of the Ghost Lord.

I nuovi dettagli sul prossimo gioco VR sui Ghostbusters (potete acquistare Spirit Unleashed su Amazon) arrivano da una diretta speciale tenuta sul canale YouTube di Kinda Funny Games. In questo appuntamento Ghostbusters Rise of the Ghost Lord ha preso vita insieme a tutta una serie di informazioni che fino a oggi ci erano ancora precluse. Il gioco sta venendo sviluppato dai ragazzi di nDreams e verrà pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality.

In questa nuova esperienza da vivere completamente in realtà virtuale i giocatori diventeranno dei veri acchiappa fantasmi, e dovranno agire in tutta la città di San Francisco. In questa nuova avventura inedita sarà presenta una campagna che porterà i Ghostbusters a vedersela contro il temibile Ghost Lord, uno spirito maligno intento a distruggere San Francisco insieme a una serie di suoi sottoposti fantasma.

Sapevamo già che Ghosbusters Rise of the Ghost Lord sarebbe uscito sul dispositivo VR Meta Quest 2, ma all’interno della diretta è stato confermato che il gioco vedrà la luce anche sul prossimo visore PlaySation PSVR 2. Al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita per il gioco, ma è altamente probabile che questo titolo VR possa arrivare nell’arco del 2023, che è lo stesso anno che vedrà l’arrivo di PlayStation VR 2, con nuovi dettagli e filmati di gameplay dedicati all’esperienza che arriveranno man mano nell’arco dei prossimi mesi.