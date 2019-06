Ghost of Tsushima in uscita entro un anno?

Un utente ha scoperto interessanti informazioni su Ghost of Tsushima: che il titolo sia effettivamente disponibile entro un anno a partire da ora?

Gli ultimi giorni a livello videoludico sono stati decisamente esaltanti. L’atteso trailer di Death Stranding ha infatti fortemente colpito la community ed un nuovo episodio della celebre saga di Call of Duty è stato finalmente svelato. I fan di PlayStation hanno inoltre altro su cui gioire: secondo delle indiscrezioni, infatti, Ghost of Tsushima potrebbe sbarcare sul mercato prima di un anno a partire da ora.

Un utente di Reddit ha infatti scoperto che il titolo di Sucker Punch ha ricevuto una classificazione PEGI. L’ente di classificazione ha infatti catalogato l’esclusiva PlayStation con il classico 16+. A fare notizia è però non tanto la valutazione sulle fasce d’eta consigliate del gioco ma bensì il fatto che un titolo può essere classificato dal PEGI solo nell’anno precedente alla sua uscita nei negozi.

In altre parole Ghost of Tsushima sarà quindi probabilmente rilasciato prima dell’estate 2020 e un’annuncio a riguardo è atteso da qui a poco tempo. A poche settimane dall’E3, infatti, sappiamo tutti che Sony non sarà presente. Una notizia decisamente sconvolgente ma che comunque non impedirà alla società giapponese di far sentire la propria presenza e rassicurare i propri fan. Che un nuovo State of Play sia in vista?

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, sia Ghost of Tsushima che The Last of Us 2 usciranno il prossimo anno, lasciando il terreno libero all’attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima atteso invece quest’anno, più precisamente l’8 Novembre 2019.

Che ne pensate di questa indiscrezione, credete davvero il titolo di Sucker Punch possa uscire da qui ad un anno? Quali sono le esclusive PlayStation attualmente annunciate che vi ispirano di più? Fateci sapere le vostre preferenze nei commenti!