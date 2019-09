Ghost Recon Breakpoint: svelata la roadmap dei contenuti aggiuntivi

Ubisoft ha finalmente rivelato quella che sarà la roadmap dei contenuti aggiuntivi dell'attesissimo Ghost Recon Breakpoint.

Con l’avvicinarsi della data di lancio dell’attesissimo Ghost Recon Breakpoint, atteso per il prossimo 4 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, si fanno sempre più numerose le informazioni a riguardo. Ad emergere è questa volta la roadmap dei contenuti aggiuntivi, rinominati Anno 1, attualmente previsti per il titolo di Ubisoft.

La prima tranche di contenuti conterrà tre diversi episodi, il primo dei quali, dal nome Operazione Greenstone, sarà disponibile fin dal lancio di Breakpoint. I due successivi, Deep State e Transcendence, sono attualmente previsti per febbraio e novembre del prossimo anno.

Here's a taste of what we've got planned in Year 1 of Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint! Roadmap > https://t.co/bNc8nrULIX pic.twitter.com/tFy40jJF2J — Ghost Recon (@GhostRecon) September 3, 2019

Ognuno di questi tre update maggiori conterrà una nuova frazione della modalità campagna dalla durata di circa cinque ore circa, la cui prima ora potrà essere giocata anche da coloro non in possesso del Season Pass.

Il primo Raid, Progetto Titan, uscirà inoltre durante l’episodio 1 e catapulterà i giocatori su un’isola in cui dovranno affrontare sfide letali che metteranno alla prova le abilità apprese su Auroa in un’intensa esperienza in co-op per 4 giocatori. Il tutto nel bel mezzo di un vulcano attivo.

Sono state inoltre annunciate una serie di nuove missioni fazione, eventi live e nuove classi che verranno rilasciate nel corso del cosiddetto Anno 1 di Ghost Recon Breakpoint.

Se volete saperne di più sulla modalità Ghost War potete leggere la nostra anteprima. Eccone un breve estratto: “Ghost War è una modalità sicuramente ben strutturata – gode anche di un sistema di progressione in qualche modo legato al PvE – e i diversi elementi creano un amalgama molto interessante. Richiede molto studio e tattica, nonché una buona dose di ore di gioco prima di essere padroneggiata al meglio.”

Che ne pensate di questa notizia, la roadmap dei contenuti di Breakpoint vi ispira? Acquisterete il titolo al lancio o aspetterete un eventuale sconto? Fateci sapere i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!