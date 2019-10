Gillette Bomber Cup ft. Fortnite: quali saranno i nuovi sfidanti per la finale di Lucca Comics & Games?

Gillette Bomber Cup feature Fortnite tornerà con una nuova finale a Lucca Comics and Games: chi saranno i nuovi sfidanti del torneo di Gillette?

Dopo il grande successo ottenuto con l’edizione dedicata alla Milan Games Week 2019, pro player e appassionati, ancora una volta, potranno divertirsi, sfidarsi e mettersi alla prova nel secondo appuntamento di Qualifier Online della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, che si terrà a Lucca Comics&Games: Edizione 2019 per la sua seconda edizione.

Dopo la vittoria di すごい black_n_1 (Andrea Elia) e AknAr (Alessandro Rancati) ottenuta nei primi due Online Qualifiers, altri 2 giocatori avranno l’occasione di essere decretati vincitori in occasione dei prossimi Online Qualifiers, che si terranno il 21-22 ottobre.

Questi 4 giocatori avranno accesso diretto al Grand Final della Gillette Bomber Cup in programma il 31 ottobre presso l’area Gillette in Lucca Comics&Games: Edizione 2019. Per rivivere gli highlights delle partite dei primi due vincitori, in occasione della prima fase di Open Qualifier online del 18-19 ottobre e studiare le mosse dei tuoi possibili avversari, guarda il video.

In tutti i tornei di qualificazione, si giocherà un match all’ultimo colpo in modalità Battaglia Reale a singolo giocatore utilizzando la Stagione XI. Vi ricordiamo infine che in palio c’è un montepremi da €8.000. Diteci, cercherete di prendere parte alla finale della Gillette Bomber Cup? Avete seguito l’edizione della Milan Games Week?