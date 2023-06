Da tempo vorreste sfruttare il servizio di Xbox Game Pass anche su smartphone, ma non sapete come giocarci? In tal caso, non dovrete farvi scappare il controller Backbone One, disponibile su Amazon solamente fino a esaurimento scorte. Per poco, infatti, potrete portare a casa il modello al costo di 119,99€, assicurandovi lunghe sedute di gioco direttamente dal vostro dispositivo mobile.

Backbone One è senza dubbio un controller da non farvi scappare che, oltre a permetterei di giocare su smartphone, Xbox e Playstation, vi assicura anche 1 mese di Game Pass completamente gratuito. In questo modo, nel caso non siate già clienti, avrete la possibilità di provare tutto il parterre di videogiochi inclusi a costo zero!

Ma entriamo nel dettaglio di questo prodotto, partendo proprio dal design. Il Backbone è chiaraiemtne ispirato alla comodità del rinomato DualSense ed è dotato di integrazioni speciali con l’app PlayStation e PS Remote Play, oltre a numerose specifiche tecniche di prima qualità. In primis, garantisce una connessione diretta allo smartphone tramite Lighting o USB C, a bassa latenza, dunque l’ideale per giocare anche in competitiva senza perdere un colpo.

Da menzionare che non è necessario caricarlo separatamente, visto che si alimenta in automatico dal vostro smartphone. Dunque, un prodotto davvero eccellente e certificato PlayStation, che potrete acquistare sia nella versione iPhone, sia nella versione Android. Inoltre, avrete l’occasione di scegliere la colorazione che gradite maggiormente tra quelle disponibili: bianco oppure un classico nero!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine delle unità a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!