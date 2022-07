Quale miglior modo per iniziare la settimana se non con un nuovo carico di giochi gratis per PC. Ormai siamo abituati a riscattare esperienze gratuite per tutta la settimana grazie ai vari store digitali e le compagnie più generose, e tra queste c’è sicuramente anche GOG. Il noto negozio di CD Projekt RED ci ha abituati molto bene in passato su questo frangente, e anche oggi stanno venendo regalati una valanga di videogiochi tutti da riscattare e scoprire.

Parliamo di ben 38 giochi gratis da aggiungere alla propria ludoteca digitale GOG, e tra questi sono presenti diverse esperienze che hanno fatto la storia del videogioco su PC. Tra questi titoli ci sono diverse chicche niente male come i primi due capitoli di una saga leggendaria come quella di The Elder Scrolls. Ma le sorprese non finiscono qua, e nella lunghissima lista di titoli gratuiti si possono scorgere anche nomi quali: Shadow Warrior, Beneath a Steel Sky e tantissimi altri.

Oltre a dei capisaldi del genere GDR, FPS e delle avventure grafiche punta e clicca, tra i quasi quaranta giochi gratis per PC che stanno venendo regalati da GOG, ci sono anche esperienze più recenti come Hello Neighbor e Gwent. Per riscattare tutti e 38 questi titoli, vi basta possedere un account di GOG e il gioco sarà fatto. Una volta ottenuti questi giochi, li ritroverete nella vostra ludoteca e da lì potrete avviarli per scoprirli.

Ovviamente il nostro consiglio è quello di fare vostri tutti e 38 i giochi gratis che sta offrendo GOG in queste ore, ma sappiate che ci saranno altre opportunità per ampliare la vostra libreria di giochi PC nei prossimi giorno. Come al solito, infatti, questo giovedì pomeriggio ci sarà anche una nuova ondata di titoli gratuiti che verranno offerti da un altro store popolare come l’Epic Games Store.