Giochi gratis PC: 6 videogame SEGA in regalo, link download

Stiamo entrando nel pieno dei festeggiamenti per i 60 anni di SEGA, e la grande compagnia giapponese per celebrare questa importante ricorrenza ha deciso di regalare ai giocatori ben 6 giochi gratis su PC. Un’occasione d’oro per allargare la propria ludoteca digitale con grandi titoli targati SEGA, dopo che giusto ieri Deadalic Entertainment aveva messo in regalo una delle avventure grafiche più amata in assoluto.

Mentre i festeggiamenti per i 60 anni di SEGA sono già iniziati, la compagnia ci fa sapere che da oggi fino al prossimo 18 ottobre gli utenti Steam avranno la possibilità di riscattare ben 6 giochi gratis. Non tutti i titoli saranno ottenibili fin da subito, ma al momento ci si può portare a casa due grandissimi classici degli anni ’90 di SEGA. Parliamo del supersonico platform Sonic the Hedgehog 2 e di Nights Into Dreams.

Ma i due grandi classici citati poco sopra, sono in assoluta buona compagnia. Andiamo a scoprire quali saranno i 6 giochi gratis targati SEGA da riscattare su Steam da oggi fino al prossimo 18 ottobre.

Come potete intuire dai nomi, si tratta di giochi ispirati ai più grandi capolavori di SEGA. Armor of Heroes si rifà alla saga Company of Heroes, Endles Zone è un sequel spirituale di Fantasy Zone, Steet of Kamurocho invece, vuole essere un crossover tra due grandi saghe beat em up di SEGA; ovvero Street of Rage che incontra le ambientazioni e i personaggi di Yakuza. Infine troviamo Golden Axed, un prototipo per un nuovo gioco della saga di Golden Axe mai rilasciato, almeno fino ad oggi.