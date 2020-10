Giochi gratis PC: famosa avventura grafica in regalo, link download

Il mondo del gaming su PC, spesso e volentieri regala ai propri giocatori tutta una serie di giochi gratis da aggiungere alle proprie librerie virtuali. Oltre all’Epic Games Store che continua a regalare nuovi giochi ogni settimana, anche altri store come per esempio Steam o GOG di tanto in tanto se ne escono con qualche gioco gratuito da ottenere. Questa volta però tocca a Indiegala, che mette sul tavolo una delle più belle avventure grafiche moderne completamente a costo zero.

Parliamo del primo capitolo dell’amatissima serie di Deponia. L’avventura grafica punta e clicca sviluppata dai ragazzi di Deadalic Entertainment, ha avuto un vero e proprio boom su PC al momento della sua uscita. Un titolo che è riuscito ad incarnare tutto lo spirito delle grandi avventure punta e clicca dell’epoca d’oro del genere sviluppate da Lucasarts, Sierra e Revolution; ma con ovviamente tutto uno spirito nuovo e personale.

Quello che Deadalic ha creato con questo primo capitolo della saga di Deponia, è un mondo fatto di distruzione ma soprattutto di una comicità sempre molto irriverente mischiata ad una folle storia d’amore tra Rufus e Gal. In Deponia sarete portati ad esplorare un mondo in decadimento che è diventato letteralmente una vastissima discarica. Entrando nei panni di Rufus, dovrete costruirvi un’opportunità per raggiungere Elysium, una città galleggiante tra le nuvole costruita per i ricchi. Potete scaricare gratuitamente il primo Deponia a questo link.

Se non vi siete mai avvicinati alla saga di Deponia, questo è il momento perfetto per farlo. In attese di riscattare i nuovi giochi gratis per PC proposti da Epic Games, questa avventura grafica punta e clicca è decisamente un buon punto di partenza per aggiungere giochi gratis alla propria ludoteca.