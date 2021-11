Giochi gratis PC: Epic Games punta sulla nostalgia questa settimana, ecco i titoli

Eccoci di nuovo quest’oggi con l’appuntamento settimanale dei giochi gratis offerti da Epic Games. Come di consueto vi invitiamo sempre a controllare ogni tanto la famosa piattaforma per scoprire tutte le offerte su migliaia di titoli a disposizione. Fino a pochi minuti fa l’azienda statunitense ha deciso di regalare ben tre titoli: Guild of Dungeoneering, Kid A Mnesia Exhibition e Never Alone Kisima Edition. Il primo di questi, tra l’altro, era una bellissima avventura interattiva dedicata ai Radiohead e ai loro album culto Kid A e Amnesiac.

Quest’oggi Epic Games ha deciso di puntare forte sulla nostalgia proponendo un bundle speciale per Antstream. Sarà possibile quindi riscattare un pacchetto contenente 1090 gemme da spendere per giocare ai titoli, alle sfide e ai tornei a tempo limitato, inoltre possono anche essere usate per sbloccare sfide più difficili e giocare in modalità PvP a turni insieme ad amici ed altri giocatori.

Stiamo parlando di Antstream, una grande piattaforma dedicata al retrogaming con all’interno mostri sacri del calibro di Pac-Man, Mortal Kombat, Earthworm Jim e tanto altro ancora. Se siete appassionati vi invitiamo quindi a prendere in considerazione questa ricca offerta e divertirvi da soli o in compagnia. Il secondo gioco che Epic Games propone invece è theHunter: Call of the Wild, un simulatore di caccia nel quale è possibile catturare cacciare cervi, anatre, orsi e tanto altro ancora.

A differenza degli altri titoli, quest’ultimo propone una ambientazione mozzafiato, per questo siamo sicuri che vi terrà incollati per parecchio tempo. Il tutto potrà essere scaricato seguendo questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata. Settimana prossima Epic Games proporrà invece gratuitamente While True: Learn() e Dead by Daylight, che su Twitch sta avendo un successo impressionante.