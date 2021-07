Giochi gratis PC: Epic Games regala due titoli di guerra, link ai download

Giusto ieri gli appassionati hanno appreso dell’arrivo di tutta una serie di nuovi giochi gratis da riscattare su PC. Ci ha pensato il servizio Prime Gaming, che in questi giorni proporrà agli utenti PC ben due giochi della saga di Battlefield da aggiungere a costo zero all’interno delle proprie ludoteche digitali. Con oggi, inoltre, arriva anche il turno del solito generosissimo Epic Games Store, che per la terza settimana consecutiva regalerà non uno, ma ben due giochi gratis da avere assolutamente.

Il primo dei nuovi giochi gratis della settimana proposti dell’Epic Games Store è Defense Grid The Awakening, un gioco tower defense in grado di attrarre giocatori con diversi livelli di abilità, sia chi ama gettarsi nell’azione più pure senza troppi freni, sia per chi ama ragionare e imparare strategie sempre nuove. Si tratta di uno dei più classici tower defense con orde di nemici da fermare ad ogni costo, e lo potete riscattare gratuitamente a questo indirizzo.

Il secondo ed ultimo titolo gratuito di questa settimana è Verdun. Torniamo sempre ad affrontare conflitti, ma questa volta in uno sparatutto in prima persona ambientato durante l’epoca della prima guerra mondiale. Tra trincee e battaglie campali, in Verdun sarete in grado di entrare nel vivo di uno dei conflitti mondiali più tremendi e sanguinari a cui la storia dell’umanità abbia mai assistito. Potete riscattare Verdun a questo indirizzo.

Anche i giochi gratis dell’Epic Games Store di questa settimana sono stati resi disponibili, e finalmente le nostre librerie digitali potranno espandersi ancora di più. Come al solito il sito Epic ci ha già svelato quali saranno i regali che ci verranno proposti tra esattamente sette giorni. Nello specifico avremo l’opportunità di ottenere gratuitamente i seguenti giochi: Mothergunship e Train World Sim 2.