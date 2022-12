Grazie ai giochi gratis regalati dall’Epic Games Store in questo periodo di festività natalizie, molti appassionati del mondo del gaming su PC hanno potuto espandere a dismisura la propria ludoteca digitale con titoli di altissima qualità. Ancora una volta ci ritroviamo qui ad aprire un nuovo pacchetto misterioso per scoprire quale sarà il titolo riscattabile oggi giovedì 29 dicembre, e lasciatecelo dire; si tratta di un videogioco davvero unico.

A differenza delle scorse serate, però, quest’oggi l’Epic Games Store ha voluto calare il pezzo da novanta, regalandoci uno dei titoli migliori usciti nel corso delle ultime generazioni videoludiche. Parliamo del primo iconico capitolo della saga di Dishonored, gioco che ha dato il via ad uno dei franchise più apprezzati degli ultimi anni. Il gioco di Arkane Studios non ha bisogno di presentazioni, ma se siete nuovi a questa esperienza, vi basta sapere che si tratta di un immersive sim che propone ai giocatori una grande diversità di approcci di gameplay.

La versione in regalo in queste ore sull’Epic Games Store è la Definitive Edition, ovvero l’edizione comprensiva del gioco base e di tutti i DLC pubblicati post lancio. Si tratta di un’esperienza a tutto tondo da vivere in un sol boccone, tanto è ritenuta appassionante sia dal pubblico che dalla critica. Ancora oggi un gioco immancabile nella ludoteca di un appassionato di questo medium e che sarà sicuramente tenervi impegnati per diverse ore.

Se il tutto vi ha saputo incuriosire, il nostro consiglio è quello di non perdere tempo e correre sull’Epic Games Store e riscattare questa imperdibile esperienza videoludica. Potete riscattare Dishonored Definitive Edition semplicemente cliccando a questo indirizzo. Questo era l’ultimo gioco gratuito di questo periodo natalizio, ma l’Epic Games Store tornerà a regala una nuova esperienza tra una settimana esatta.

