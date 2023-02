Se siete in cerca di un break dai soliti giochi strategici, allora il regalo di Epic Games Store fa al caso vostro. Come al solito, ogni giovedì il negozio di Tim Sweeny regala alcuni giochi gratis per PC. La settimana scorsa era il turno di Recipe for Disaster, un simulatore e gestionale a tema culinario decisamente sopra le righe e il gioco di oggi non fa eccezione, almeno per quanto riguarda l’originalità.

Il gioco in regalo nella giornata odierna si chiama Warpips ed è disponibile in realtà dall’aprile del 2022. Sviluppato da Skirmish Mode Games e pubblicato da Daedalic Entertainment, si tratta di un titolo strategico di stampo “indie”, però decisamente differente rispetto a quelli a cui siamo abituati. ” Warpips è ciò che accadrebbe se Nexus Wars, Clash Royale e Command and Conquer avessero un figlio fatto di carri armati e napalm”, si legge nella descrizione del gioco.

Il gameplay? Decisamente facile e veloci: solo un quadro generale e nessuna micro gestione complicata, ogni round dura tra i 10 e i 20 minuti ed è facile da imparare, ma difficile da padroneggiare. Le battaglie sono generate in modo casuale e non ci sono micro transazioni. Il gioco è tra l’altro molto leggero e gira praticamente su qualsiasi PC. Se siete ancora indecisi se riscattarlo oppure no, potete dare uno sguardo al trailer di Warpips subito qui in basso, che potrebbe aiutarvi a decidere.

Warpips è disponibile gratuitamente da oggi, giovedì 16 febbraio 2023 e rimarrà disponibile gratuitamente fino a giovedì prossimo, quando sarà sostituito da un altro gioco. Potete scaricarlo direttamente dal client di Epic Games oppure seguire questo indirizzo. Se siete in cerca di altri giochi gratis per PC e console da scaricare, vi invitiamo come di consueto a visitare questo nostro articolo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

