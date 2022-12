Mancano sempre meno giorni a Natale, e per permetterci di festeggiare al meglio questa festività di fine anno, l’Epic Games Store sta regalando una quantità impressionante di giochi gratis. Si tratta di un titolo al giorno in una sorta di calendario dell’avvento pieno di esperienze molto valide. Nei giorni scorsi abbiamo potuto mettere le mani su titoli dei generi più disparati, dai giochi di corse arcade fino agli sparatutto più frenetici sulla piazza. Ma scopriamo qual è la sorpresa di oggi giovedì 22 dicembre 2022.

A differenza degli altri giorni, quest’oggi l’Epic Games Store ci regala non uno, ma ben tre giochi gratis facenti parte del franchise di Fallout. Parliamo dei capitoli classici che hanno dato i natali ad una delle saghe GDR post-apocalittiche più apprezzate dagli appassionati. Oltre ai primi due capitoli, sviluppati da Interplay e in visuale isometrica, lo store Epic Games ha aggiunto anche Fallout Tactics, lo spin-off tattico ambientato nell’universo del franchise.

Per i primi due capitoli di Fallout non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentazioni, ma se eravate non vi siete mai approcciati a questi titoli storici questa è l’occasione perfetta per scoprire le origini della saga. Potrete scoprire da dove nasce il DNA unico che, dal terzo capitolo in poi, è stato traslato in un’esperienza in prima o terza persona. Entrambi i giochi, inoltre, vi regaleranno ore e ore di contenuti tutti da scoprire.

Se non vi eravate ancora mai avvicinati ai primi capitoli di Fallout o volete semplicemente aggiungere anche questi tre titoli alla vostra ludoteca digitale, sappiate che potete riscattare i giochi in questione cliccando comodamente a questo indirizzo e scrollare in basso fino a trovare la tripletta post apocalittica gratuita. Come sempre vi ricordiamo, infine, che questi giochi gratuiti rimarranno tali sull’Epic Games Store solo per le prossime ventiquattro ore. Dopodiché toccherà scartare un altro regalo e scoprire quale sarà il nuovo titolo gratis per domani venerdì 23 dicembre 2022.

