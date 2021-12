Giochi gratis PC: Epic Games Store regala un noto horror multiplayer, e non solo

Come ogni fine settimana che si rispetti, il generosissimo Epic Games Store arriva ad offrirci una serie di giochi gratis da riscattare. Nelle scorse settimane siamo passati da una serie di titoli indipendenti molto interessanti alla riscoperta di giochi retro. Ma ecco che oggi lo store digitale Epic Games aggiorna i propri regali proponendo a tutti i propri utenti due giochi gratis da avere a tutti i costi.

Il primo titolo gratuito offerto da Epic questa settimana è un vero e proprio pezzo da novanta, soprattutto se siete amanti dell’horror. Parliamo di Death by Daylight, il survival horror multiplayer online che mette quattro giocatori contro un mostro della mitologia horror, anch’esso comandato da un altro giocatore. Lo scopo dei fuggitivi sarà quello di scappare dalla mappa, mentre il cacciatore dovrà sterminare il gruppo di sopravvissuti prima che fuggano. Potete riscattare Death by Daylight a questo indirizzo

Il secondo gioco gratuito della settimana è While True: learn(), un particolarissimo titolo in cui dovrete creare reti neuronali nei panni di uno specialista del campo tecnologico. C’è solo un problema: in questo gioco il vostro gatto è più bravo di voi, per questo vi ritroverete a dover risolvere svariati rompicapi per programmare un traduttore automatico che traduca la lingua felina. Potete riscattare While True: learn () a questo indirizzo.

Come al solito, l’Epic Games Store ci svela anche quelli che saranno i giochi gratis riscattabili la prossima settimana. Nello specifico i giocatori potranno ottenere: Godfall Champion Edition e Prison Architect.