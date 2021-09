Giochi gratis PC: Epic Games Store regala un originale platform

In questi giorni stiamo ricevendo una vagonata di giochi gratis da riscattare sia su PC che sulle console casalinghe. Dopo i nuovi titoli in arrivo con i servizi PlayStation Plus, Xbox Game Pass e Prime Gaming, come ogni buon giovedì che si rispetti tocca all’Epic Games Store regalarci qualche titolo da fare nostro a costo zero. A differenza delle scorse settimane, però, abbiamo un solo gioco da aggiungere alle nostre librerie digitali, scopriamo insieme di che si tratta nello specifico.

Il titolo che ci viene regalato gentilmente dall’Epic Games Store questa settimana è Yoku’s Island Express, un particolarissimo e molto originale platform in due dimensioni che mischia ad una coloratissima avventura scanzonata il gioco del flipper. Vestendo i panni di un piccolo animale che fa il postino sull’isola Mokumana, dovrete scoprire tutti i misteri che questo luogo affascinante ha da nascondere, il tutto con un gameplay tanto semplice quanto divertente da affrontare.

Come ci suggerisce la descrizione del gioco sull’Epic Games Store: “un’antica divinità dell’isola è intrappolata in un sonno irrequieto e sta a Yoku attraversare l’isola per aiutare quanti si trovano in difficoltà in una stupenda avventura dallo stile di gioco unico che fonde le dinamiche dei flipper, i giochi platform e l’esplorazione di nuovi mondi. Lancia e fai rimbalzare il piccolo protagonista per una fantastica isola dipinta a mano nella missione per ricostruire l’ufficio postale e risvegliare un’antica divinità dal suo profondo sonno”.

Se questo Yoku’s Island Express è riuscito a destare la vostra curiosità, potete riscattare questo titolo a costo zero cliccando a questo indirizzo. Come al solito l’Epic Games Store ci suggerisce già quelli che saranno i giochi gratis che avremo l’occasione di riscattare tra esattamente sette giorni. In questo caso giovedì prossimo avremo la possibilità di riscattare gratis: Sheltered.