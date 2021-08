Giochi gratis PC: Epic Games Store regala un platform 3D e un FPS spaziale

Quella attuale non è stata fino ad ora una settimana eccessivamente ricca di giochi gratis da riscattare, ma come al solito ci pensa l’Epic Games Store a darci un abbondante dose di nuovi giochi gratuiti da riscattare. Se settimana scorsa abbiamo ricevuto solamente un gioco, ma di grande qualità, quest’oggi l’Epic Games Store ha deciso di essere più generoso e di raddoppiare il numero di giochi gratis che possiamo aggiungere alle nostre librerie digitali.

Il primo dei due giochi gratis regalati dall’Epic Games Store quest’oggi è Void Bastards, un particolare rogue-like con ambientazione spaziale e ricco di ironia e una tagliente comicità. In questo titolo in prima persona viaggerete per la galassia nel tentativo di portare a compimento una missione di cui sapete poco o nulla. Con ogni morte prenderete i panni di un nuovo personaggio, ognuno con le sue caratteristiche, ma soprattutto con i propri malus. Potete riscattare Void Bastards gratuitamente a questo indirizzo.

Il secondo gioco gratuito è Yooka-Laylee, un platform tridimensionale ideato dai creatori della storica saga di Banjoo-Kazooie. Come il grande classico nato su Nintendo 64, anche Yooka-Laylee ha una struttura che permette ai giocatori di esplorare in lungo e in largo i vari ampi livelli, tutti diversi a coloratissimi. Immancabile anche uno stile e un racconto ricco di simpatia che mette in primo piano il divertimento. Potete ottenere gratuitamente Yooka-Laylee a questo indirizzo.

Anche per questa settimana lo store Epic Games ha dato, e ora non ci resta che attendere sette giorni esatti per mettere le mani sul prossimo gioco gratis per PC, che nel frattempo è già stati reso noto sullo store Epic: ovvero l’originalissimo gestionale Automachef.