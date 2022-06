Inizia una nuova settimana all’insegna dei giochi gratis in attesa di scoprire quale sarà il prossimo titolo misterioso che verrà regalato giovedì dall’Epic Games Store. Ad aprire le danze ci pensa GOG, il noto store digitale di CD Projekt che, già in passato, ha regalato ai propri utenti una serie di giochi gratuiti da aggiungere alle proprie ludoteche digitali. Ancora una volta si tratta di un titolo riscattabile a tempo limitato, ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il gioco che sta venendo regalato in queste ore è il meraviglioso Shantae and the Pirate’s Curse, uno dei capitoli della saga di Shantae migliori mai rilasciati sul mercato. Se non avete familiarità con questo franchise, sappiate che si tratta del capitolo perfetto con cui fare la conoscenza dei personaggi e delle meccaniche di questo divertentissimo platform bidimensionale.

La varietà dei livelli e dei mondi si mescolano alla perfezione con una serie di meccaniche di gameplay tutte da scoprire man mano che avanzerete nell’avventura piratesca di Shantae, ma non solo. L’aspetto grafico del titolo si presenta in un modo a dir poco delizioso, mischiando una grafica in pixel art ricca di dettagli a dei modelli disegnati a mano da uno stile unico e inconfondibile.

Se siamo riusciti a incuriosirvi, sappiate che potete riscattare gratuitamente Shantae and the Pirate’s Curse a questo indirizzo. Affrettatevi però, dato che questo gioco gratuito sarà riscattabile solamente per poche ore. Vi ricordiamo, infine, che se volete nuovi giochi gratis vi basterà attendere fino a giovedì sera quando Epic Games svelerà l’identità di uno o più giochi da riscattare gratuitamente.