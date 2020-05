Giochi gratis PC: Humble Bundle regala un gioco Steam, l’offerta è a tempo

Sono ieri vi segnalavamo la possibilità di ricevere un gioco gratis iscrivendovi alla newsletter di 11 bit studios e la presenza di due nuovi giochi gratis su Steam. Ora, invece, è il turno di Humble Bundle che ha dato il via a una nuova offerta a tempo limitato che vi permetterà di ottenere un videogame gratuito, sempre in versione Steam (Windows): una volta reclamato, sarà vostro per sempre. Al momento della scrittura l’offerta ha ancora due giorni e dieci ore prima del termine, ma vi conviene non tergiversare troppo! Il gioco in regalo è Ashes of the Singularity: Escalation.

Ashes of the Singularity: Escalation è un gioco di strategia in tempo reale su larga scala all’interno del quale comandiamo interi eserciti su un campo di battagli dinamico. Dovremo conquistare vari mondi all’interno di più campagne per giocatore singolo; potremo anche giocare con i nostri amici tramite il multigiocatore. Qui sotto potete vedere un video del gioco.

Se volete reclamare questa nuova proposta dei giochi gratis di Humble Bundle, non dovete fare altro se non raggiungere il sito. Qui sotto vi indichiamo i requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 / 8.1 / 7 64-bit

Processore: Intel / AMD Quad-core

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVidia GeForce 660 / AMD R7 360 2 GB GDDR5 o superiore (GeForce 900+ / Radeon 290+ per Vulkan)

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 27 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda compatibile DirectX

Note aggiuntive: Risoluzione 1920×1080 o superiore

Ecco invece i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5 o equivalente

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVidia GeForce 970 / AMD R9 390 4 GB GDDR5 o superiore

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda compatibile DirectX

Note aggiuntive: Risoluzione 1920×1080 o superiore

Diteci, cosa ne pensate di questa proposta di Humble Bundle? Tra i vari giochi gratis che avrebbe potuto proporre, questo è il più interessante a vostro parere?