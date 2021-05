Giochi gratis PC: in regalo un classico FPS in stile Wolfenstein 3D

Quale miglior modo di inziare la settimana se non con un nuovo gioco gratuito da aggiungere alla propria ludoteca PC. Dopo tutta la serie di giochi gratis regalati dalle varie compagnie durante gli scorsi giorni, oggi tutti gli appassionati dei classici FPS sapranno gioire per l’uscita di un titolo in speciale. La cosa ancora più bella è che il tutto sarà scaricabile e giocabile per intero senza dover sborsare dal vostro portafoglio nemmeno un centesimo.

Il gioco gratis di cui vi stiamo parlando è Blade of Agony, uno sparatutto in prima persona ispirato ai grandi classici del genere, e soprattutto a quell’icona del genere che è Wolfenstein 3D. Cominciato anni fa, il modder ‘GZDOOM’ aveva cominciato a rilasciare alcuni parti del gioco, ma ora con l’uscita del terzo capitolo ha ben pensato di rendere l’esperienza completa totalmente gratuita per chiunque voglia fare questa grande viaggio nel passato degli sparatutto in prima persona.

Nella sua completezza Blade of Agony propone ai giocatori una lunga campagna composta da una trentina di livelli. Come da buona tradizione, inoltre, in questo titolo saranno presenti una marea di segreti sparsi per tutti i livelli, compreso un ultima sezione bonus da sbloccare. Il tutto è inziato come una delle tante mod di DOOM 2, ma ad oggi Blades of Agony è un gioco che cammina con le proprie gambe.

Se il tutto vi sta incuriosendo e siete super vogliosi di addentrarvi in questa avventura dal sapore FPS dei primi anni ’90, potete scaricare gratuitamente Blade of Agony direttamente dal sito ufficiale del gioco, trovate il link a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che siete ancora in tempo per scaricare tutti i giochi gratis proposti la settimana scorda dalle varie compagnie e store digitali.