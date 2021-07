Giochi gratis PC: Prime Gaming regala 8 titoli, c’è Battlefield e Indiana Jones

Dopo i giochi gratis regalati ieri pomeriggio dall’Epic Games Store, questa mattina ci siamo risvegliati con la consapevolezza che tra pochi giorni ci aspetteranno ben 8 nuovi giochi da aggiungere alle nostre librerie digitali completamente a costo zero. A offrirci nuovi giochi gratis è il servizio di Amzon Prime Gaming che, ogni mese, mette sul piatto una manciata di titoli gratuiti di ogni genere, e ad agosto il servizio ha deciso di andare all in.

Tra questi otto titoli gratuiti ci sono due grandi pezzi da 90 che proprio non potete lasciarvi sfuggire. Uno di questi è Battlefield V, il popolarissimo FPS targato DICE che ci ha riportati a vivere alcuni dei più grandi conflitti della seconda guerra mondiale. Ad una campagna in giocatore singolo si aggiungono le classiche e tradizionali modalità multigiocatore online della saga di Battlefield, con grandi conflitti in mappe gigantesche.

A questo si aggiunge un grande classico che non solo ha contribuito a fare la storia delle avventure grafiche, ma proprio di tutta la storia del videogioco. Parliamo di Indiana Jones and the Fate of Atlantis, una delle migliori avventure punta e clicca mai uscite. Il titolo targato LucasGames riprende tutto l’inconfondibile stile d’avventura alla Indiana Jones, e lo mischia con una struttura punta e clicca che ha ammaliato e fatto innamorare intere generazioni di giocatori.

August Prime Gaming free titles lineup: •A Normal Lost Phone

•Another Lost Phone: Laura’s Story

•Battlefield V

•Indiana Jones and the Fate of Atlantis

•Lost Horizon 2

•Metamorphosis

•Planet Alpha

•Secret Files: Tunguska pic.twitter.com/waffJlSB6U — Wario64 (@Wario64) July 30, 2021

Ma non finisce qui, dato che la line up dei giochi gratis di agosto del servizio Prime Gaming propone anche una serie di altri titoli davvero imperdibili, ecco quali:

Insomma, ancora pochissimi giorni e saremo in grado di aggiungere alla nostra ludoteca digitale otto grandi esperienze adatte a tutti i gusti videoludici.