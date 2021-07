Giochi gratis PC: Prime Gaming vi regala tre capolavori punta e clicca Lucas

Ormai le grandi compagnie, gli store digitali e i vari servizi online non smettono più di regalarci una serie di giochi gratis. Giusto ieri sia Steam che l’Epic Games Store ci hanno deliziati con un paio di esperienze di vari generi assolutamente da non perdere. Ora, però, sono stati annunciati una serie di nuovi titoli gratuiti che verranno offerti durante l’estate a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Gaming.

The Secret of Monkey Island (1990)

Nello specifico, Amazon ha annunciato quest’oggi che nel corso dell’estate offrirà una serie di giochi gratis targati LucasArts. I titoli saranno riscattabili da tutti gli utenti Prime e in totale, con Amazon che distribuirà tre giochi a questi abbonati, ovvero: The Secret of Monkey Island: Special Edition il 1 luglio, Indiana Jones and the Fate of Atlantis il 1 agosto e Sam & Max: Hit the Road, che verrà regalato il prossimo 1 settembre.

Tutti e tre i giochi gratis sono grandi classici che hanno fatto la storia delle avventure grafiche punta e clicca. The Secret of Monkey Island: Special Edition è una versione aggiornata del titolo con una nuova colonna sonora e un design artistico rivisto. Indiana Jones and the Fate of Atlantis è uno dei titoli più amati del personaggio cinematografico, mentre Sam & Max Hit the Road si configura come una delle storie più comiche mai create dalla LucasArts.

Insomma, tre appuntamenti assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati dei videogiochi, e ovviamente anche per tutti coloro che hanno nostalgia delle grandi avventure grafiche punta e clicca che hanno fatto non solo la storia del genere, ma anche del videogioco tutto. In attesa di questa tripletta gratuita, vi ricordiamo che ogni mese il servizio Prime Gaming vi regala altrettanti grandi titoli da aggiungere alla vostra collezione.