Giochi gratis PC, Steam vi regala un titolo da non perdere

Non ne avete ancora la pancia piena di giochi gratis per PC? Bene, allora se ne volete ancora sicuramente questa nuova promozione di Steam fa sicuramente al caso vostro! Sicuramente non è un titolo nuovissimo, o che hanno giocato in pochi, anzi speriamo che abbiate già avuto modo di giocarlo durante tutti questi anni. Stiamo parlando dell’FPS post apocalittico Metro 2033. Sulla pagina del gioco di Steam è infatti possibile riscattarlo gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Quindi, fate attenzione, se siete ancora tra i pochi a non averlo riscattato nelle varie settimana di Epic, o in qualche altra occasione, vi consigliamo di farlo entro il 15 Marzo. Oltre quella data non potrete più prenderlo gratuitamente. Steam di solito regala molti giochi Indie, ieri ad esempio vi abbiamo parlato di Indiegala e del suo Way To Go. Inoltre oggi è possibile riscattare anche il nuovo gioco gratuito su Epic Games, quindi se non lo avete fatto, correte subito!

Metro 2033, per chi ancora non lo conoscesse, vi mette nei panni di Artyom un “soldato” che non è mai uscito fuori dai confini della stazione metropolitana. In questa avventura di sopravvivenza vi troverete ad affrontare “cose” più grandi di voi e pericoli in ogni angolo. Detto questo, vi lasciamo il link alla pagina di Steam per scaricalo. Ovviamente vi dobbiamo ricordate che la versione che andrete a scaricare non è la Redux(rimasterizzata), ma la versione base.

Se siete alla ricerca dell'ultimo capitolo della serie, potete anche recuperarlo per console!