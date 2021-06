Giochi gratis PC: su GOG in regalo un’intera trilogia!

Il caldo estivo, purtroppo, è arrivato, e con esso anche la spossatezza. Per fortuna, a rinfrescare le calde giornate di questo fine giugno ci pensano i saldi estivi ed i titoli in regalo offerti dai vari store. Tra i giochi gratis PC, questa volta, figura un’intera trilogia: quella di Shadowrun. L’offerta è disponibile su GOG, lo store di CD Projekt, ma affrettatevi: scadrà alle ore 15:00 del 28 giugno 2021. Un’occasione ghiotta, ottima per concludere le promozioni estive della nota piattaforma. Potrete riscattare e ottenere per sempre la trilogia, cliccando qui.

Si tratta di una serie di RPG strategici e visuale isometrica, ambientati in un futuro cyberpunk in cui la magia è tornata nel mondo, risvegliando potenti creature del mito e della leggenda. La tecnologia si fonde con la carne e la coscienza. Elfi, troll, orchi e nani camminano in mezzo agli umani, mentre corporazioni spietate dissanguano il mondo. Vestirete i panni un Shadowrunner: un mercenario che vive ai margini della società, sopravvivendo giorno dopo giorno grazie alle sue abilità e al suo istinto. Quando i potenti o i disperati necessiteranno di un lavoro, sarete la prima scelta.

Ecco, qui di seguito, il contenuto della trilogia: “Completa la tua collezione di Shadowrun, dallo sviluppatore Harebrained Schemes, con questo pacchetto definitivo che contiene: Shadowrun Returns + upgrade Deluxe (include Anthology pdf + Official Soundtrack), Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun: Hong Kong + upgrade Deluxe (include Art Book pdf + Colonna Sonora Ufficiale)“.

