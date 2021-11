Giochi gratis PC, Ubisoft ci fa provare un suo ottimo open world

Si sa, i giochi gratis su PC sono qualcosa che gli utenti di tutto il mondo amano. Ci ha abituati Epic Games con le ondate di titoli regalati ogni giovedì, Steam con i suoi weekend gratuiti e poi anche Sony e Microsoft che hanno riproposto lo stesso sistema sulle console PlayStation e Xbox. Anche Nintendo offre agli abbonati di Nintendo Switch Online la possibilità di provare le versioni complete di alcuni grandi titoli, per aggiunta.

Adesso è Ubisoft a dare ai giocatori la possibilità di provare una delle sue produzioni, peraltro anche abbastanza recente. Parliamo proprio di Immortals: Fenyx Rising, che diventa protagonista di una versione di prova completamente gratuita, ma per un periodo di tempo limitato: il publisher spiega che tutti coloro che hanno installato il launcher Ubisoft Connect sul proprio PC potranno scaricare il titolo e giocarlo da adesso fino a lunedì 29 novembre, alle ore 15:00.

Tra le offerte del Black Friday c’è anche Xbox Series S a un prezzo speciale.

Chi non ha ancora Immortals: Fenyx Rising, al termine del weekend gratuito, potrà acquistarlo con uno sconto molto interessante, che capita alla perfezione tra le offerte del Black Friday. Potremo infatti compare il gioco con un 60% di sconto, come parte dei “regali” del trentacinquesimo anniversario di Ubisoft. Inoltre, sarà possibile anche mantenere i salvataggi per trasferirli nella versione completa una volta acquistata, come ulteriore punto a favore per provare Immortals: Fenyx Rising.

Fa sicuramente piacere vedere come anche Ubisoft creda così tanto nel dare agli utenti la possibilità di provare le versioni complete delle sue produzioni di spicco. Immortals: Fenyx Rising, dopotutto, ha mostrato di sapersi caratterizzare rispetto a tanti altri giochi simili e donando un pizzico di varietà molto interessante a confronto con altri titoli di Ubisoft. Si tratta di un’occasione perfetta nel caso non lo avete ancora provato o anche per acquistarlo. Lo proverete? Fatecelo sapere commentando in calce e rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità su eventuali giochi gratis per PC.