Giochi gratis PC, Ubisoft regala il primo capitolo di uno storico franchise

Sembra proprio il giorno dei festeggiamenti per Ubisoft e per i 20 anni del brand di Ghost Recon e ovviamente quale modo migliore se non quello di aumentare la lista dei giochi gratis che è possibile scaricare settiamanalmente sui nostri PC. Da oggi infatti è possibile scaricare il primo capitolo della serie di Ghost Recon in modo completamente gratuito. Il tutto andando sulla pagina del prodotto. Il titolo verrà ovviamente legato al nostro account Ubisoft Connect e dall’applicazione per PC potremo scaricarlo in modo facile e veloce. Detto questo non ci resta che augurarvi buon gioco, soprattutto con uno dei titoli che ha fatto la storia del TPS moderno.

Ecco la trama del primo stupendo titolo. “Europa dell’Est, 2008. Ai confini della Russia è scoppiata la guerra e il destino del mondo è in bilico. È allora che la chiamata si fa per i Fantasmi, una manciata d’élite di berretti verdi appositamente addestrati, armati con la tecnologia più recente e addestrati a usare le armi più letali. La loro missione: aprire la strada a una forza di pace della NATO e tenere sotto controllo il conflitto prima che diventi… letteralmente“.

Ecco invece alcune particolarità!

Tutto il realismo, il sudore e la paura del gioco dell’anno: tensione premiata e realismo mortale sui campi di battaglia di domani.

Multigiocatore: multigiocatore online o LAN con un massimo di 36 giocatori.

Armi: armi standard e speciali come l’M16A2, la carabina M4 e la temibile e micidiale OICW.

Gameplay: l’esperienza di combattimento totale che insegna una lezione mortale e realistica su come combattere sui campi di battaglia di domani.

Include: 23 missioni per giocatore singolo, 11 mappe multiplayer e sei modalità multiplayer.

Di giochi gratis questa settimana ce ne sono e ovviamente non potevano mancare anche quelli di Epic che vi ricordiamo di scaricare prima che scadano!