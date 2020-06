Giochi Gratis Steam: nuovo gioco gratuito per pochi giorni

Proprio questa mattina Steam ha lanciato le nuove offerte della settimana con sconti su decine e decine di titoli tra cui un sacco di capitoli provenienti dal brand Resident Evil. Il negozio digitale di proprietà di Valve ha però lanciato una offerta dedicata a PlayerUknown’s Battleground, comunemente abbreviato in PUBG. Il titolo sviluppato e pubblicato da Bluehole, nato come mod di Arma 2 può essere scaricato e giocato gratuitamente fino all’8 giugno, termine dell’offerta speciale. Il titolo battle royale si unisce ai migliaia giochi gratis proposti da Steam negli ultimi mesi.

Se siete appassionati al genere ed alla storia di PUBG, uno dei giochi candidati anche i Game Awards di qualche anno fa, potrete farlo e giocare fino alla data sopracitata. Finito questo periodo di prova sarà necessario acquistare la versione completa per poter proseguire la vostra partire. Il gioco sarà quindi scontato del 50% e costerà 14,99€ invece che 29,99€, inoltre potrete anche acquistare il season pass che comprende tutto i DLC fin’ora usciti al modico prezzo di 9,99€.

PUBG è il padre dei battle royale, è stato il primissimo titolo a proporre questo nuovo genere diventato successivamente famoso grazie a Fortnite. A causa di Fortnite stesso il gioco targato Bluehole è passato in secondo piano mantenendo comunque una utenza abbastanza costante. Diversi mesi fa è stato anche la punta di diamante dell’evento dedicato a Google Stadia proponendo una partnership con la stessa piattaforma di Google inserendo degli equipaggiamenti a tema per tutti coloro che lo scaricheranno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete mai giocato a PUBG? Sfrutterete l’occasione per provarlo questo weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti ulteriori titolo in offerta sul catalogo Steam.