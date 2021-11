Giochi PC gratis, Steam regala “a tempo” un survival indie

Il weekend di Steam comincia al fronte dei giochi gratis. Dopo il regalo di Epic Games, di cui abbiamo raccontato i dettagli a questo indirizzo, ora tocca al client di proprietà di casa Valve fare un regalo a tutti i giocatori. E il titolo che viene proposto per il fine settimana è sicuramente molto, molto interessante e già ben conosciuto, almeno a livello indipendente.

Il nuovo gioco gratis regalato da Steam è infatti Barotrauma. Il titolo potrebbe risultarvi nuovo, ma si tratta in realtà di uno dei giochi indipendenti più “famosi”, stando alle recensioni sulla piattaforma. Dal giorno di uscita, ovvero il 5 giugno del 2019, il gioco di casa FakeFish e Undertow Games (pubblicato da Daedalic Entertainment) è stato infatti valutato in maniera molto positiva da oltre 12.000 persone, anche se si trova ancora in Accesso Anticipato. Ma cosa ha spinto i giocatori ad acquistare il titolo? E cosa può spingervi a provarlo gratuitamente? Beh, il suo concept molto particolare.

Barotrauma, infatti, è ambientato interamente in un sottomarino e l’obiettivo richiesto al giocatore è quello di sopravvivere. Come recita la descrizione del gioco su Steam, infatti, occorrerà sperimentare, fabbricare, navigare e comunicare per poter affrontare le insidie dell’oceano di Giove. Il tutto ovviamente con una deliziosa grafica in 2D che richiama quella dei metroidvania. Un mix di elementi che hanno aiutato a rendere il titolo davvero molto particolare.

Purtroppo non sarà gratis per sempre: Barotrauma, infatti, viene proposto gratuitamente solamente per il fine settimana: questo significa che sarà possibile riscattarlo già da oggi a questo indirizzo, per poi riprodurlo fino a lunedì. C’è però una buona notiza nel caso voleste acquistarlo dopo la prova. Fino al 15 novembre, infatti, Barotrauma viene proposto all’interessante prezzo di 6,24 Euro invece che 24,99 Euro per la versione base, mentre il Supporter Bundle (che include un Supporter Pack con diversi contenuti aggiuntivi) viene proposto a 7,10 Euro invece che 29,98 Euro. Infine, un ultimo avviso: il titolo è privo di localizzazione nella nostra lingua, dunque potrete giocarlo solamente in Inglese, Francese, Tedesco e Portoghese brasiliano.