Giochi PS4 a 20 euro o meno | Marzo 2020

Quali sono i giochi PS4 a 20 euro o meno? In questi giorni in cui siamo obbligati a stare a casa i videogiochi sono una grande e preziosa risorsa, in grado di farci distrarre senza troppi problemi per qualche ora dalla difficile situazione che stiamo vivendo. Non tutti i videogiochi, come ben saprete, riescono però ad offrire lo stesso divertimento e, soprattutto, non tutti sono economicamente abbordabili per tutte le tasche. Un titolo appena uscito nella sua versione base, senza quindi contenuti aggiuntivi, può infatti al giorno d’oggi arrivare tranquillamente a superare la soglia dei 70 euro di prezzo, una cifra decisamente eccessiva e fuori portata per molti utenti. Fortunatamente non tutti i giochi hanno però questi prezzi proibitivi e sono invece molti quelli in grado di offrire ore e ore di divertimento ad una cifra decisamente più accessibile. Per aiutarvi a scegliere le migliori esperienze ad oggi disponibili sul mercato ad un prezzo budget abbiamo deciso di scandagliare accuratamente numerose offerte, arrivando così a stilare per voi un lungo elenco che racchiude quelli che ad oggi sono i migliori giochi PS4 acquistabili a meno di 20 euro.

Nel caso la vostra console preferite non fosse quella di Sony non c’è però bisogno di disperare: nei prossimi giorni arriveranno infatti sempre sulle nostre pagine altre guide dedicate anche alle altre piattaforme di gioco, in modo tale da potervi guidare anche in quel caso. Bando però alle ciance e immergiamoci quindi nei migliori giochi PS4 a 20 euro o meno!

Giochi PS4 a 20 euro o meno

God of War

Non potevamo che iniziare questa lunga e corposa lista che con God of War, ossia quello che molto probabilmente è uno dei giochi più belli dell’intera generazione. Santa Monica Studios con quest’ultimo capitolo delle avventure di Kratos si è infatti decisamente superata, regalandoci un’opera profonda ed innovativa, in grado di ammaliare e sedurre qualsivoglia giocatore. Dalla mitologia greca si è passati a quella norrena e il celeberrimo fantasma di Sparta è ora molto più riflessivo, ma l’appeal della saga è sempre lo stesso. Trovare dei difetti a questo titolo è veramente difficile e, in attesa dell’anticipatissimo The Last of Us: Parte 2, non possiamo fare a meno che considerarlo uno dei migliori giochi PS4 di sempre, se non molto probabilmente il migliore. Consigliato assolutamente per tutti, con pochissime riserve.

Blood and Truth

In questo ricco elenco non potevamo certo dimenticarci anche dei numerosi possessori di un PlayStation VR e, infatti, ad un prezzo decisamente interessante è ora possibile trovare Blood and Truth, ossia quella che ad oggi è una delle migliori esperienze per la realtà virtuali disponibili sulla console di casa Sony. Principale punto di forza dell’opera di London Studio sono senza ombra di dubbio alcuno le tematiche trattate, con Blood and Truth che ci immergerà nientepopodimeno che all’interno di un’avventura dalle tinte hollywoodiane, in grado di regalarci diverse ore di divertimento colme d’adrenalina. La trama, poi, non delude e anche l’aspetto tecnico riesce a tenere botta: se possedete un PS VR e non avete ancora recuperato Blood and Truth questa è decisamente l’occasione giusta per farlo, trattandosi di uno dei migliori giochi PS4 per il visore in realtà virtuale di Sony.

Kingdom Hearts 3

Sebbene non sia un’esclusiva delle console Sony la saga di Kingdom Hearts è molto legata alle piattaforme da gioco della società nipponica fin dal suo esordio nell’oramai lontanissimo 2002. Dopo anni e anni di attese e speranze lo scorso anno ha finalmente fatto il suo esordio il terzo episodio della serie, un titolo magari non perfetto o indimenticabile come gli illustri predecessori, ma che riesce comunque più che dignitosamente a difendersi e a regalarci numerose avventure nei panni di Sora. Il tutto permettendoci di esplorare innumerevoli mondo ispirati nientepopodimeno che alle più famose opere della Disney. Kingdom Hearts 3 è un sogno ad occhi aperti, un’esperienza assolutamente irrinunciabile per gli amanti della saga, soprattutto all’incredibile prezzo a cui è acquistabile ora.

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Difficilmente qualche possessore di PS4 non avrà mai messo le mani su qualche titolo delle celeberrime avventure di Nathan Drake, ma nel caso in cui siate tra i pochi sfortunati a non averlo mai fatto viene fortunatamente in vostro soccorso la Uncharted: The Nathan Drake Collection, ossia una raccolta delle tre primissime avventure del celebre esploratore. I tre titoli originariamente usciti per PS3 sono qui riproposti in una versione rinnovata e in linea coi tempi, ancor’oggi in grado di affascinare e ammaliare nonostante i diversi anni sulle spalle. Tre opere immortali, che meritano tutta la vostra attenzione e che sono dei veri e propri capisaldi di qualsiasi fan di PlayStation che si rispetti. In poche parole una collection assolutamente da recuperare, sempre che non l’abbiate già fatto. Assolutamente tre tra i migliori giochi PS4, a mani basse.

Shadow of the Tomb Raider

Se di avventure non ne avete mai abbastanza è attualmente disponibile ad un prezzo assolutamente irrinunciabile Shadow of the Tomb Raider, terzo ed ultimo episodio della trilogia di Square Enix iniziata nel 2013 con Tomb Raider. In questo capitolo ci troveremo ad accompagnare la celeberrima Lara Croft in un’avventura indimenticabile, districandoci tra fitte giungle, avventurandoci in misteriose cittadine e esplorando luoghi in grado di lasciare a bocca aperta. Un titolo decisamente riuscito, che riesce degnamente a concludere una delle trilogie più accattivanti dell’ultimo decennio. Se amate il genere e non vedete l’ora di immergervi in qualche avventurosa missione comodamente sul divano senza dover per forza dar fondo al portafoglio Shadow of the Tomb Raider è il titolo che fa assolutamente per voi.

Bloodborne

Bloodborne è senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi PS4 di sempre, da recuperare a qualsiasi prezzo. Il fatto che il celeberrimo e oscuro titolo di From Software sia ora disponibile ad un prezzo così allettante lo rende poi un vero e proprio best-buy, un’opera che non dovrebbe mancare nello scaffale di qualsiasi amante di PS4 che si rispetti. Certo, non siamo di fronte ad un titolo adatta ad un pubblico più giovane o per chi è invece in cerca di qualche ora di tranquillità, ma chiunque avrà il tempo di immergersi in questa esperienza troverà in Bloodborne uno dei giochi più magnetici e appaganti degli ultimi anni. Se amate i souls-borne e una sfida sopra la media Bloodborne è un titolo da avere assolutamente.

Burnout Paradise Remastered

Tra gli innumerevoli giochi di guida che hanno imperversato sulle nostre console nel corso degli anni uno dei più memorabili è sicuramente Burnout Paradise, opera di Criterion uscita originariamente per PS3 e Xbox 360 nel 2008 e riproposta in tempi decisamente più recenti anche su PS4 in una versione più raffinata e al passo coi tempi. Burnout Paradise Remastered è ancor’oggi un titolo assolutamente valido e incredibilmente adrenalinico, capace di intrattenere grazie ad un gameplay fresco e divertente che non stanca mai. Un’intera città da esplorare, decine di avversari da demolire e numerose gare da portare a termine, il tutto sulle indimenticabili note di Paradise City dei Guns N’ Roses: cosa volere di più da un gioco di guida?

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Come ultima opera di questa lista, ma certamente non per demeriti, ci siamo tenuti un titolo veramente notevole, nonché uno dei migliori giochi PS4 ad oggi disponibili. Stiamo ovviamente parlando di Horizon Zero Dawn, titolo di Guerrilla Games che dopo essere rimasto per qualche anno esclusiva della console Sony è ora atteso anche per PC tra qualche mese. Un’avventura incredibile, che ci terrà incollati allo schermo per ore e ore, regalandoci non solo tanto divertimento, ma anche degli scorci veramente mozzafiato ed un aspetto tecnico decisamente notevole. A rendere il tutto ancor più interessante è inoltre il fatto che ad essere disponibile ad un prezzo decisamente invitante non è la versione base di Horizon Zero Dawn, ma bensì la Complete Edition contenente anche diversi DLC del titolo tra cui l’apprezzatissimo The Frozen Wild.