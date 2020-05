Giochi per smartphone: Square Enix regala un gioco per iOS e Android, ecco i dettagli

In un periodo dell’anno dove l’emergenza sanitaria la fa da padrona, non mancano di certo alcune iniziative per far passare i giorni di auto isolamento meno noiosi. Abbiamo visto un sacco di software house rilasciare titoli gratuiti per PC e console, ma anche i giocatori di smartphone hanno potuto “gioire” avendo la possibilità di scaricare titoli del tutto gratuiti. Square Enix Montreal, dopo aver offerto Lara Croft Go e Hitman Go, ha voluto rilasciare in modo del tutto gratuito Deus Ex Go, spin off della famosissima serie cyberpunk.

Il titolo, uscito circa quattro anni fa, è a tutti gli effetti l’erede dei due giochi sopracitati. Sicuramente consigliata per i fan ma anche per chi vuole scoprire qualcosa di più sul brand e sulle avventure di Adam Jensen, seppur giocato su smartphone. Deus Ex Go immerge il videogiocatore nelle atmosfere cyberpunk del franchise, grazie ad una colonna sonora efficace ed una ambientazione abbastanza lodevole. Il titolo comunque è a tutti gli effetti un puzzle game, e questo potrebbe fare storcere il naso ad alcuni giocatori. Ogni livello è composto da una griglia sulla quale spostare il protagonista, che deve evitare insidie di ogni tipo.

Se siete interessati a provare questo titolo potete scaricarlo sia per dispositivi Android che per iOS, ma avete tempo fino al 7 di maggio quindi affrettatevi. Qui di seguito vi lasciamo i due link.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare Deus Ex Go? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità su eventuali titoli gratuiti.