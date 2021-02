Gioco gratis PC: Indiegala regala una famosa avventura punta e clicca

È sempre tempo per un nuovo gioco gratis da riscattare, e se non sono i classici Epic Games Store o Steam vorrà dire che è tempo di fare una capatina su Indiegala. Il noto sito videoludico ci sta ormai abituando a promuovere tutta una serie di titoli gratuiti da riscattare a costo zero, e dopo averci regalato un titolo di corse arcade si cambia completamente genere, passando all’avventura grafica punta e clicca in tre dimensioni.

Il gioco gratis proposto da Indiagala quest’oggi è Syberia, il primo iconico capitolo creato dalla mente geniale di Benoît Sokal. Grazie a questo regalo, potrete vivere (o rivivere) le prime avventure virtuali di Kate Walker, arrivata nel misterioso paese di Valladilene per risolvere un caso particolare. La cittadina nasconde misteri tra strane macchine e automi e ad accompagnare Kate ci saranno ambigui personaggi con cui farsi aiutare durante tutto il viaggio in queste lande fredde e sconfinate.

La bellezza e l’importanza di Syberia hanno lasciato un grande solco nel cuore di tutti coloro che si sono avvicinati alla saga. La struttura punta e clicca, inoltre, da a questo titolo un sapore ancora più particolare. Oltre ad essere uno dei migliori titoli per il suo genere d’appartenenza, Syberia è stato capace di ricreare un immaginario difficilmente dimenticabile una volta arrivati ai titoli di coda. Potete riscattare Syberia comodamente a questo indirizzo.

Passano le settimane, e Indiagala ci propone sempre più spesso diversi giochi a costo zero da aggiungere alle nostre librerie virtuali. Aspettando il consueto gioco gratis di Epic Games Store, in arrivo tra poco meno di un ora, Syberia è un più che ottimo antipasto, che saprà regalarvi diverse ore tra misteri, divertimento e impegno mentale per ricostruire i vari puzzle che vi verranno messi davanti. Cosa ne pensate di questo ennesimo regalo proposto da Indiegala?