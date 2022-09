Alcuni mesi fa, KRAFTON, studio che ha realizzato PUBG (trovate i Funko Pop dedicati su Amazon), ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo titolo. Il gioco in questione non ha ancora un titolo ma, in compenso, sappiamo già moltissimo su quelli che saranno i suoi contenuti. Gli sviluppatori, infatti, dopo aver parlato della trama generale di gioco hanno diffuso nelle ultime ore un teaser trailer che mostra ben due minuti di questo nuovo lavoro.

Come abbiamo già detto in passato, il nuovo gioco di KRAFTON si distacca pesantemente da PUBG. In questo caso, infatti, sarà un fantasy ispirato a The Bird That Drink Tears. Si tratta di una raccolta di quattro volumi scritti nel 2003 da Yeong-do Lee. Tuttavia, non è ancora chiaro se il gioco sarà un single player che riporta fedelmente gli eventi dell’opera letteraria o un MMO che, invece, si ambienta nello stesso universo narrativo ma con trame diverse.

Tuttavia, mostrare un video di un prodotto in stato talmente iniziale da non avere nemmeno un titolo è una procedura piuttosto insolita. Il trailer mostrato da KRAFTON, chiamato “The Nhaga Eater”, riesce a catturare l’attenzione dello spettatore proprio per il mistero che lo circonda. Nei suoi due minuti, infatti, vediamo uno spadaccino circondato da cadaveri che descrive i tormenti dai quali è afflitto. Presumibilmente, questo personaggio sarà il protagonista del gioco e si troverà a compiere azioni spiacevoli delle quali non va fiero.

KRAFTON con questo nuovo titolo sembra distaccarsi molto da PUBG e puntare a nuovi orizzonti. Come detto, non sappiamo ancora se questo nuovo progetto sarà un MMO o qualcosa di totalmente diverso, tuttavia, le ambientazioni dark/fantasy di The Bird That Drink Tears sembrano introdurre un universo piuttosto interessante che non vediamo l’ora di poter esplorare. Nel frattempo, siamo curiosi di capire cosa gli sviluppatori avranno in serbo per promuovere il loro nuovo progetto. Date le premesse, la campagna di marketing del titolo si preannuncia intrigante tanto quanto il gioco stesso.