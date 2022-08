Dopo aver passato diversi anni a migliorare PUBG e soprattutto a contribuire al lancio e allo sdoganamento dei Battle Royale, ora gli sviluppatori dello shooter sono pronti a passare a qualcosa di completamente diverso. A svelarlo è proprio Krafton, che di recente ha annunciato un nuovo videogioco, basato su una serie di racconti di stampo coreano fantasy molto famoso in patria, ovvero The Bird That Drinks Tears.

Traducibile come “L’uccello che beve le lacrime”, la serie di racconti è stata scritta da Yeong-do Lee ed è datata 2003. L’intera opera si compone di 4 volumi. “Questo ambizioso progetto punta a portare l’universo fantasy dei racconti alla vita”, le parole di Krafton dichiarate sul sito web del nuovo videogioco attualmente in sviluppo. Per raggiungere questo obiettivo, il team di sviluppo ha deciso di puntare su diversi talenti dell’industria dei videogiochi e del cinema, come dimostrato dall’assunzione di Iain McCaig, che ha lavorato a blockbuster cinematografici come Star Wars e The Avengers.

“L’uccello che beve lacrime è una storia fantasy unica, forse la più unica che abbia mai letto e che va al pari con altre grandi opere, come Dune e Il Signore degli Anelli”, le parole di McCaig dichiarate in merito al progetto, che ha poi aggiunto di aver messo in pausa alcuni progetti personali per dedicarsi al 100% a questo nuovo gioco. C’è anche curiosità sul tipo di gioco che sarà: si tratterà di un mondo persistente online, magari un MMO, oppure un titolo completamente single player, dove si seguirà fedelmente la strada tracciata dallo scrittore Yeong-do Lee?

Le aspettative per questa opera sono dunque decisamente alte. Purtroppo, almeno per ora, dobbiamo solamente accontentarci delle dichiarazioni di Krafton. Il nuovo gioco degli autori di PUBG sembra infatti molto lontano, ma non vediamo l’ora di saperne di più. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.