God of War 2: annunciato in esclusiva PlayStation 5, è il pesce d’aprile di Santa Monica Studio

Dopo il fragoroso annuncio del ritorno di God of War all’E3 del 2016, gli appassionati della saga avevano storto il naso nel vedere i molteplici cambiamenti al brand. Nonostante questo, l’esclusiva Sony ha saputo convincere tutti, sia pubblico che critica e le ultime avventure di Kratos e Atreus sono viste da una larga fetta di giocatori come uno dei titoli più belli della generazione attuale. Per questo, il recente annuncio dell’arrivo di God of War 2 in esclusiva PlayStation 5 è stato accolto con grande clamore, almeno, finchè non ci si è accorti che oggi è il primo di aprile.

Questo è stato il pesce d’aprile di Santa Monica Studio, che tramite un post su Twitter ha pubblicato il falso annuncio comprensivo anche di informazioni riguardo all’esclusività sulla console di prossima generazione Sony. Oltre a questo, all’interno del tweet viene anche menzionato l’imminente arrivo di un teaser trailer di God of War 2 e di un’intervista al game director Cory Balrog, tutte attività che ovviamente non avverranno durante la giornata odierna.

We can finally confirm what you've been waiting for.#GodofWar PART II

Coming exclusively to PS5.

Today at 21pm Pacific Time, A special interview with @corybarlog + Teaser trailer reveal.

Watch tonight at PlayStation Blog: https://t.co/MULyE6r0cj pic.twitter.com/aWpQjMCobS

— Santa Monica Studio is Fishing (@BT_BlackThunder) April 1, 2020