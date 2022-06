Volition, sviluppatore della serie Saints Row, questa settimana ha rilasciato una demo per il prossimo reboot del suo titolo. L’annuncio è stato dato durante il Summer Game Fest del 9 giugno. In questa versione di prova, potremo provare uno degli elementi caratterizzanti del gioco: l’editor dei personaggi. Boss Factory, questo il nome della demo, è ora disponibile per il download su PC, Xbox e PlayStation e i fan stanno già sfruttando questa possibilità per ricreare ogni genere di personaggio.

La galleria online di Boss Factory è, ovviamente, già piena di post con le migliori creazioni. In meno di 48 ore dal suo lancio, infatti, i fan hanno invaso la Saints Row Hall of Fame con riproduzioni stranamente accurate di Morbius, Waluigi, Big Smoke, il meme del Chad e molto altro ancora. Meglio ancora, tutti questi boss sono disponibili per il download sui vostri account, quindi potrete utilizzarli all’interno del gioco completo quando sarà finalmente disponibile.

A testimonianza della qualità del nuovo creatore del personaggio, tutti i meme ricreati sono immediatamente riconoscibili. Nella sezione Hall of Fame al momento in cui scriviamo, troviamo Shaggy al primo posto, seguito da Walter White e Megamind. Queste creazioni sono aiutate dal fatto che praticamente tutto nell’editor di Saints Row è distribuito su un unico cursore, dandoci possibilità illimitate quando si tratta di come vogliamo organizzare il viso e il corpo del nostro personaggio. Una nuova funzionalità ci consente persino di personalizzare entrambi i lati del viso separatamente, lasciando spazio ad ancora più possibilità.

Con maggiori funzionalità in arrivo nella versione finale, resta da vedere cos’altro creeranno i fan entro la fine dell’anno. Anche con le opzioni limitate che abbiamo a disposizione, i giocatori non hanno problemi a riempire la prima pagina di meme o persino a ricreare accuratamente i personaggi di altri giochi. Saints Row sarà disponibile a partire dal 23 agosto 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.