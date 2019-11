God of War, il game director vorrebbe il titolo anche su PC

A quanto pare al celeberrimo Cory Barlog non dispiacerebbe troppo prima o poi vedere l'interessante God of War anche su PC.

In questi primissimi giorni di novembre, in cui il mondo videoludico è in ebollizione tra Death Stranding e il BlizzCon 2019, un annuncio è forse passato eccessivamente in sordina. Come vociferato da diverso tempo, infatti, l’opera di Kojima Productions arriverà il prossimo anno su PC. Uno sbarco storicamente importante, visto il grande ruolo ricoperto da Sony nello sviluppo del titolo, e che potrebbe forse aprire la strada ad altre conversioni. Questo è almeno quello che spera il celebre Cory Barlog per il suo God of War.

A lanciare questa notizia è stato nientepopodimeno che il game director dell’ultima avventura di Kratos, che ha risposto ad una domanda decisamente diretta sul proprio profilo Twitter ufficiale.

https://twitter.com/corybarlog/status/1189014636902830081

“Lo sai, mi piacerebbe veramente tanto vedere God of War giocabile su PC. Purtroppo è una decisione che non mi compete: come saprete bene non sono Kojima” ha infatti risposto Cory Barlog al fan. Una dichiarazione che, a scanso di equivoci, non conferma quindi nulla a riguardo ma che certifica come il celebre game director sia decisamente favorevole allo sbarco della saga su PC.

Ovviamente, ed è giusto dirlo, una decisione di tale portata non compete assolutamente ad un game designer, per quanto importante, ma bensì a Sony stessa che difficilmente approverà lo sbarco di una delle proprie maggiori IP su una piattaforma non creata dalla società nipponica. Mai dire mai comunque e, dopo la caduta del muro del cross-play, forse un giorno potremo godere di God of War anche su PC in modo nativo.

Che ne pensate di questa notizia e delle parole di Cory Barlog? Secondo voi vedremo mai God of War su PC o si tratta purtroppo di un’utopia difficilmente realizzabile?