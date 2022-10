Con God of War Ragnarok, Santa Monica Studio chiuderà definitivamente la saga norrena della serie, arrivata dopo anni di stop e distaccandosi prepotentemente dai giochi originali, ambientati invece nel periodo greco. C’è però un particolare, che è già stato ribadito più volte e riguarda una possibile trilogia dei giochi. Complice un’intervista del team di sviluppo, ora sappiamo il perché la nuova saga con protagonisti Kratos e Atreus potrà contare solamente su due capitoli e non invece su tre.

A spiegare il tutto in un video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation (che ha anche svelato un dettaglio decisamente curioso sul doppiaggio di Atreus) ci ha pensato il lead writer Richard Gaubert, insieme ad altri membri del team di sviluppo. Come spiegato dallo sceneggiatore di God of War Ragnarok, l’idea di rendere anche questa saga norrena era stata presa in considerazione dal team di sviluppo. “C’erano lati negativi e lati positivi per ogni approccio, ma alla fine Cory Barlog ha deciso che era meglio realizzare solamente due capitoli”, le parole del team di sviluppo dichiarate durante il video.

Chiaramente, per quanto possa sembrare una delusione per tutti fan, molto spesso è meglio lavorare su cose più semplici. La realizzazione di una trilogia è chiaramente un lavoro lungo e complesso. Considerando anche quanto sia stato stressante per Barlog e colleghi lavorare su questo nuovo capitolo, capiamo che forse realizzare solamente due giochi sia stata la scelta migliore da parte del team di sviluppo.

L’arrivo di God of War Ragnarok è fissato per il 9 novembre 2022, su PlayStation 4 e PlayStation 5. Il gioco arriverà quasi sicuramente anche su PC, ma non prima di almeno un anno, come da prassi per le esclusive Sony, per esempio Uncharted 4. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.