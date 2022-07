Come era prevedibile, all’apertura dei pre-order della Jotnar Edition di God of War Ragnarok si sono palesati anche i bagarini, o scalper se preferite la dicitura inglese. Da diverso tempo, oramai, chi svolge attività di reselling ha preso di mira anche l’industria dei videogiochi oltre che quella dell’abbigliamento, andando così a creare un vero e proprio mercato dei pezzi più rari e pregiati per i collezionisti. Anche l’edizione più costosa dell’ultima avventura di Kratos e Atreus è finita in questo vortice, complice ovviamente i pochissimi pezzi prodotti, che non bastavano a soddisfare la domanda.

La Jotnar Edition di God of War Ragnarok è stata messa in vendita, tramite pre-order, nella giornata di stamattina in vari retailer. Dopo pochissimi minuti era però esaurita e subito dopo è comparsa su eBay. A prezzi di listino? Assolutamente no! Come riportato da VGC, in Australia ora l’edizione più costosa del gioco si può acquistare ben 1500 Dollari australiani, più del triplo del prezzo di listino, fissato a 399,99 Dollari australiani.

Anche il Regno Unito non fa differenza: tra Londra e dintorni attualmente la Jotnar Edition è disponibile per la prenotazione a 600 Sterline, quando il prezzo di listino era pari a 220 Sterline. Non saranno le cifre viste nel continente australiano, ma siamo oltre il doppio di quanto richiesto da Sony. Anche la Collector’s Edition più “semplice” è in vendita per una cifra decisamente superiore rispetto a quello di listino. In Italia al momento non segnaliamo inserzioni del genere, ma non è escluso che la situazione non possa cambiare.

Se per l’Europa la situazione appare drammatica, anche gli Stati Uniti potrebbero passarsela male. I pre-order apriranno solamente tra qualche ora, ma è praticamente sicuro che gli scalper agiranno esattamente come avvenuto nel resto del mondo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.