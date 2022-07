Il sito Web ufficiale di PlayStation ha aggiornato la sua pagina dedicata a God of War Ragnarok, fornendo la prima sinossi della storia del gioco. Dal momento che il titolo si sta rapidamente configurando come uno dei più grandi giochi dell’anno e che le sue edizioni limitate sono andate esaurite in pochi minuti, abbiamo ancora pochissime informazioni sul gioco. Le informazioni, infatti, si limitano ad un trailer e alcune immagini che hanno dato indizi su personaggi e luoghi che potrebbero rientrare nel gioco.

Questa mancanza di qualsiasi tipo di sinossi della storia è indirizzata alla riservatezza assoluta del titolo. Gli sviluppatori, infatti, hanno voluto ridurre al minimo la fuga di notizie in merito alla trama di God of War Ragnarok. Con l’arrivo delle edizioni Jotnar e Collector del gioco, tuttavia, il sito si è aggiornato fornendo una sinossi più definita della storia e fornendo alcuni dettagli realativi al viaggio di Kratos e Atreus.

La pagina ora recita: “Da Santa Monica Studio arriva il sequel dell’acclamato God of War (2018). Il Fimbulwinter è ben avviato. Kratos e Atreus devono viaggiare in ciascuno dei Nove Regni in cerca di risposte mentre le forze asgardiane si preparano per un profetizzata battaglia che porrà fine al mondo. Lungo la strada esploreranno paesaggi mozzafiato e miologici e affronteranno temibili nemici sotto forma di divinità e mostri norreni. La minaccia del Ragnarök si fa sempre più vicina. Kratos e Atreus dovranno scegliere tra la propria sicurezza e la sicurezza dei regni”.

È interessante notare che questa sinossi, o almeno la parte che cita un viaggio attraverso i Nove Regni e di mettere alla prova il legame tra i due, corrisponde al testo che si trova sul retro della steelbook inclusa nella Collector’s Edition di God of War Ragnarok. Quel passaggio è scritto in norvegese e quando tradotto recita: “Twilight Beckons. L’orso e il lupo viaggiano per i Nove Regni sperando di fermare ciò che sembra inevitabile. Il loro legame sarà messo alla prova, ma dovranno restare uniti per il bene di tutti”.