God of War Ragnarok ha avuto un lancio clamoroso con voti stellari da parte di critica e giocatori. Gli stessi sviluppatori si sono detti impressionati dall’apprezzamento pressoché unanime del pubblico per il loro gioco. Come accade per molti titoli, tuttavia, anche il nuovo capitolo della serie non è privo di bug ed errori da fixare. Proprio per questo, nella notte, Santa Monica Studio ha diffuso la patch 2.001.

God of War Ragnarock

Questo aggiornamento, nonostante manchino ancora le note ufficiali da parte di Santa Monica, sembra concentrarsi nel risolvere bug minori e problematiche che causano crash. La priorità, dunque, è legata alla stabilità di God of War Ragnarok e, a fianco ad alcuni fix minori, sembra ottimizzare il gameplay e risolvere alcune problematiche che causavano stuttering e glitch in alcune situazioni.

Tuttavia, uno dei problemi più seri di God of War Ragnarok (che potete acquistare su Amazon) sembra non essere stato risolto da questo aggiornamento. La patch 2.001, infatti, anche se sposta la posizione delle impostazioni nei menu di gioco, non va ad agire su una problematica legata proprio ai settaggi. Alcuni giocatori, infatti, hanno sperimentato l’impossibilità di modificare la difficoltà di gioco proprio a causa di un bug che lo impedisce. Nello specifico, il problema si verifica quando i giocatori provano a modificare le impostazioni di difficoltà a partita in corso.

Nonostante le conferme da parte di Santa Monica che ha chiarito come questa cosa non sia legata ad una scelta ma si tratta di un vero e proprio bug, il problema sembra dunque persistere. L’update 2.001 per God of War Ragnarok ha delle dimensioni piuttosto ridotte, pertanto, è possibile che per risolvere il problema della difficoltà serva più lavoro da parte del team. Gli sviluppatori hanno dunque scelto di risolvere prima alcuni errori legati alla stabilità. Le tempistiche per una nuova patch non sono ancora disponibili.