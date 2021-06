God of War Ragnarok si mostrerà tra poche settimane?

Nelle ultime ore si sta discutendo molto della possibilità di vedere non solo una nuova diretta PlayStation nei prossimi giorni, ma anche di scoprire novità su God of War Ragnarok. Più fonti, infatti, riferiscono che nelle prossime settimane si terrà uno State of Play o PlayStation Experience: data l’insistenza delle voci e l’assenza di Sony dall’E3 2021, è probabile che qualcosa sia effettivamente in arrivo, soprattutto per dare risposte più concrete ai possessori di PS5 e PS4.

Stavolta a dare ulteriori informazioni in merito a questa possibilità è proprio Nick “Shpeshal” Baker, uno dei più noti leaker degli ultimi mesi, che aveva preannunciato correttamente alcune novità nel mondo del videogioco. L’insider spiega che alcune sue fonti gli hanno rivelato che durante la vociferata diretta di Sony avremo anche un primo video gameplay di God of War Ragnarok, sebbene lui non lo nomini con questo titolo. Anche Shpeshal dà credibilità ai rumor che vogliono un’imminente presentazione di giochi per PlayStation 5 e PlayStation 4.

Ricordiamo infatti che recentemente Sony PlayStation e Santa Monica Studio hanno rivelato che God of War Ragnarok sarà rilasciato sia su PS4 che su PS5 durante il corso del 2022. Al momento, però, al contrario di altri titoli come Horizon Forbidden West, sappiamo poco e nulla sulla prossima avventura di Kratos e Atreus. L’attesa da parte degli appassionati diventa sempre più incessante, cosa che potrebbe convincere Sony a mostrare qualcosa del titolo di Santa Monica Studio.

I’m being told we’ll see our first gameplay of the new God of War at Sony’s show too. Will be exciting to see. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 26, 2021

Purtroppo, il leaker non ha dato altri dettagli su quali potrebbero essere i contenuti della possibile diretta, né se sarà interamente incentrata su God of War Ragnarok come lo è stato di recente lo State of Play dedicato al nuovo Horizon. Purtroppo le informazioni in nostro possesso sono molto poche, motivo per cui vi consigliamo di prendere queste affermazioni con le pinze e di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere eventuali aggiornamenti direttamente da Sony PlayStation.