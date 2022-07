I fan di God of War Ragnarok aspettano con impazienza l’uscita del gioco e lo sviluppatore ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul processo di design dei personaggi. Inoltre, in concomitanza con l’uscita delle edizioni limitate del gioco, alcuni rivenditori hanno messo in vendita degli artbook che potrebbero potenzialmente contenere spoiler sul prossimo titolo di Santa Monica.

I preordini di God of War Ragnarok, infatti, sono iniziati oggi e i fan hanno avuto da subito difficoltà a mettere le mani sull’edizione più costosa del gioco. L’edizione Jotnar è andata sold out in cinque minuti praticamente in ogni regione, il che la dice lunga sul clamore attorno al gioco. Tuttavia, alcuni rivenditori hanno inserito tra i bonus del preordine un artbook contenente delle immagini potenzialmente spoiler. La prima segnalazione è arrivata su Reddit da omekomar, che ha avvistato l’artbook tra i bonus offerti da gameS, un negozio online serbo. Protagonista di questa immagine è una battaglia nella quale compaiono alcuni personaggi in vesti insolite. Trattandosi di potenziali spoiler, ci limitiamo a riportare l’immagine.

Inoltre, Rag Grasseti, art director di Sony per God of War Ragnarok, ha rivelato dettagli piuttosto interessanti sul processo di design del personaggio. In una delle sue sessioni AMA su Instagram, un fan ha chiesto a Rag quale fosse il personaggio più difficile da progettare nel gioco. Rag rivela che il premio va a Odino e aggiunge inoltre di aver collaborato a lungo con Dela Longfish, Lead Character Concept Artist per Santa Monica Studio. L’artista ha poi concluso dicendo di non vedere l’ora che il dio venga mostrato ai fan.

Anche se finora abbiamo visto scorci dei vari personaggi nei trailer, secondo quanto mostrato, Odino sarà il principale antagonista in God of War Ragnarok e il prossimo trailer probabilmente lo mostrerà in azione. Dato che ci stiamo avvicinando al rilascio del gioco che arriverà a novembre, è possibile che Sony mostrerà presto nuove immagini sul prossimo capitolo di God of War.