Golden Joystick Awards 2020: ecco la lista dei giochi candidati

Oramai, ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva di questo 2020 e, come di consueto, anche quest’anno bisognerà pensare quali giochi premiare. In attesa dei The Game Awards 2020 previsti per il 10 dicembre, i responsabili del Golden Joystick Awards 2020 hanno ufficializzato i titoli candidati che concorrono per aggiudicarsi uno premi più prestigiosi nel mondo videoludico.

Tra i contendenti al titolo sono stati selezionati i 20 migliori videogiochi usciti nel 2020, compresi i titoli che accompagnano la next-gen nel periodo iniziale di lancio, come Spider-Man Miles Morales, Assassin’s Creeed Valhalla e Demon’s Souls Remake, nonché alcuni particolari videogiochi che sono riusciti a farsi strada tra altri titoli e a sorprendere il pubblico per la loro capacità di coinvolgimento e la loro singolarità, donando tempo di qualità all’utenza in un anno così particolare.

I titoli che concorrono per aggiudicarsi il miglior risultato appartengono tutti a generi diversi e sono i seguenti:

Animal Crossing: New Horizons

Assassin’s Creed Valhalla

Crusader Kings 3

Death Stranding (PC)

Demon’s Souls Remake

Doom Eternal

F1 2020

Factorio

Fall Guys

Final Fantasy 7 Remake

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

Microsoft Flight Simulator

Ori and the Will of the Wisps

Spelunky 2

Spider-Man: Miles Morales

The Last of Us Part 2

Yakuza: Like a Dragon

Chiunque abbia il piacere di votare, esprimendo la propria preferenza, può farlo cliccando qui. Sarà possibile votare fino alle ore 14:00 di venerdì 20 novembre 2020 e la proclamazione del miglior gioco dell’anno avverrà il 24 novembre alle ore 22:00 italiane. Secondo voi, quale tra i 20 titoli menzionati vincerà il riconoscimento di “miglior gioco dell’anno” in questo Golden Joystick Awards 2020? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.