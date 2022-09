Google ha appena annunciato che Stadia, il suo servizio di cloud gaming che offre titoli come Assassin’s Creed Valhalla (disponibile anche su Amazon), sarà chiuso a breve. La notizia arriva a sorpresa dalla stessa azienda americana che, con un post ha spiegato le motivazioni di questa decisione. Inoltre, sempre nello stesso articolo, Google rassicura tutti gli abbonati al servizio.

Google Stadia ha iniziato zoppicando, ma oggi è una valida alternativa parlando di Cloud Gaming.

Google Stadia, come si può leggere nelle parole degli sviluppatori, non ha mai fatto presa sul pubblico nel modo in cui l’azienda si aspettava. Pertanto, la soluzione più logica per lo studio è stata quella di chiudere definitivamente il servizio. Dopo appena tre anni dalla sua uscita, Google ha deciso che il servizio non potrà rispettare le aspettative dello studio e verrà abbandonato. Tuttavia, la chiusura non sarà immediata e i giocatori avranno ancora qualche mese per godersi la piattaforma. Inoltre, i giocatori che hanno già sottoscritto un abbonamento saranno pienamente rimborsati per i giochi che non potranno più utilizzare.

La chiusura di Google Stadia è fissata per il 18 gennaio 2023. La compagnia aggiunge, inoltre, che i giocatori potranno continuare ad usufruire del servizio fino alla data di chiusura, in modo da terminare i giochi e DLC acquistati. Tuttavia, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Le statistiche del servizio non sono mai state esaltanti ma in pochi avrebbero immaginato una fine tanto rapida per il cloud gaming su Google Chrome che, fino a pochi mesi fa, non sembrava destinato alla chiusura.

Il post che annuncia la chiusura di Google Stadia, infine, si chiude con un ringraziamento da parte del team a tutti i clienti fedeli. Coloro che ci sono stati sin dall’inizio e hanno supportato il servizio, verranno infatti risarciti dall’azienda. I rimborsi non riguarderanno soltanto i giochi e DLC acquistati ma anche gli hardware ricevuti con transazioni avvenute nello store ufficiale. Google, infine, afferma che prevede di aver terminato i rimborsi già per la metà di gennaio 2023. Gli abbonati, dunque, non hanno nulla da temere nonostante la fine del servizio.