Google Stadia: data di uscita svelata

Google Stadia è il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View, e permette di giocare ai migliori titoli del momento tramite streaming, ovvero senza alcun download di file di gioco, ad una risoluzione massima di 4K 60 FPS. È possibile giocare tramite Chromecast Ultra, PC, smartphone Google Pixel 3 e 3A, e tablet con Google OS. Sappiamo praticamente tutto sul servizio, se non un dato molto importante: la data di uscita. Be’, ora sappiamo anche quella.

Tramite l’account ufficiale di Google Stadia su Twitter, possiamo leggere che il servizio inizierà il martedì 19 novembre 2019, ovvero fra poco più di un mese. Il servizio dovrebbe avere inizio su tutti i mercati di riferimento, compreso quello italiano, nello stesso istante.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.

Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH

— Stadia (@GoogleStadia) October 15, 2019