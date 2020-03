Google Stadia: aggiornata la funzione di cattura e salvataggio di immagini e video

Google Stadia, il servizio di game streaming della società di Mountain View, è una piattaforma in continua evoluzione. Di settimana in settimana il team di Stadia introduce qualche piccola novità, che si tratti di nuove funzionalità o di nuovi giochi nel catalogo. Ora, tramite Twitter, abbiamo scoperto la più recente aggiunta al servizio: è finalmente possibile esportare liberamente immagini e video salvati durante le nostre sessioni di gioco.

Google Stadia, infatti, al pari di altre piattaforme, permette di scattare screenshot e catturare video in-game durante le nostre partite grazie a un tasto apposito sul controller Stadia. Fino a poco fa, però, non era possibile salvare e condividere tali catture. Il nuovo update del servizio, però, lo rende possibile: in questo momento è già attiva e potete farlo tramite la versione desktop del servizio.

The latest Stadia update is live! Our game capture library is now available on https://t.co/AoYhdVnzGu 📸

Download & save your in-game screenshots and videos on web to show off your legendary gear, brutal finishers, or just some scenic views.

