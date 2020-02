Google Stadia: nuovi giochi svelati, arriveranno nel 2020

Uno dei punti deboli di Google Stadia, ora come ora, è il suo catalogo: non ci sono ancora molti giochi disponibili e, sopratutto, la maggior parte sono titoli con qualche anno sulle spalle. Come dichiarato da Google stessa, però, la piattaforma è in costante evoluzione e quest’anno arriveranno molti altri giochi. Dopo aver scoperto del rilascio di tutta la saga SteamWorld, ora è il turno di un altro paio di nuovi giochi, in uscita nel 2020.

Il primo è Rock of Ages III Make & Break. Arriverà su Google Stadia in contemporanea con le altre versioni già annunciate, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. La data di uscita, per ora, è fissata a un generico 2020. L’annuncio è arrivato direttamente dal publisher, Modus Games, e dagli sviluppatori, ACE Team e Giant Monkey Robot. Rock of Ages III Make & Break è un tower defence competitivo dal taglio action arcade. Potete vederne il trailer qui sotto.

Cris Tales

Il secondo gioco è Cris Tales che, al pari del precedente, arriverà su Google Stadia in contemporanea alle versioni già annunciate: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L’annuncio è arrivato sempre dal publisher, Modus Games, e dagli sviluppatori, Dreams Uncorporated e SYCK. Cris Tales è una “lettera d’amore ai classici JRPG, con però una nuova prospettiva“: così viene descritto il gioco. Potremo controllare il flusso del tempo, giocando nel passato, nel presente e nel futuro. Potete vederne il trailer qui.

Infine, è stata anche confermata la data di uscita di Lost Words Beyond the Page, una delle esclusive temporali di Google Stadia precedentemente annunciate: arriverà sulla piattaforma il 27 marzo 2020 e solo nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Lost Words è un puzzle game con una forte componente narrativa, ambientato tra le pagine del diario di una giovane ragazza.