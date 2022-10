Solo pochi giorni fa, Google Stadia ha annunciato la sua imminente chiusura. La compagnia ha, inoltre, delineato un programma di rimborsi che dovrebbe permettere ai fan di essere risarciti dei loro acquisti poco dopo la cessazione del servizio. Tuttavia, molti fan non hanno apprezzato questa decisione e le condizioni proposte da Google. Proprio per questo, molti publisher si stanno organizzando per consentire ai giocatori di conservare quantomeno i titoli acquistati sulla piattaforma.

While Stadia will shut down on January 18, 2023, we're happy to share that we're working to bring the games you own on Stadia to PC through Ubisoft Connect. We'll have more to share regarding specific details as well as the impact for Ubisoft+ subscribers at a later date. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) September 30, 2022

Tra questi studi, Ubisoft è stato uno dei primi a muoversi in questo senso. L’azienda ha, infatti, pubblicato un tweet sul proprio account ufficiale nel quale si parla proprio della possibilità di conservare i titoli acquistati su Google Stadia. Il publisher mette a disposizione la propria piattaforma di gioco, Ubisoft Conntect, per poter continuare ad utilizzare i titoli acquistati su Stadia nella loro versione PC.

Ovviamente, questo presuppone che i giocatori abbiano un hardware in grado di avviare i giochi in questione. Certamente non si tratta di un problema da poco, dal momento che il grande vantaggio di Google Stadia era proprio la comodità di avviare i propri titoli in cloud e senza requisito alcuno se non una connessione performante. Allo stesso modo, non è ancora chiaro se questa iniziativa andrà a sostituire o meno il rimborso offerto da Stadia.

In ogni caso, Ubisoft non ha specificato le modalità di trasferimento dei nostri titoli. Tuttavia, dal momento che giochi come Assassin’s Creed Valhalla (che trovate anche su Amazon) sono ovviamente su entrambe le piattaforme, potrebbe bastare un semplice codice di attivazione fornito da Google Stadia per effettuare il passaggio su Ubisoft Connect. Vi ricordiamo, infine, che il servizio di Google cesserà la sua attività a partire dal 18 gennaio 2023. Fino a quella data, potrete continuare ad utilizzare la piattaforma senza alcun problema. Provvederemo ad aggiornarvi sulle modalità di trasferimento non appena saranno rilasciate comunicazioni ufficiali da una delle due parti.