Di recente abbiamo ricevuto molte più informazioni su Gotham Knights da Warner Bros. Montreal, incluso uno sguardo migliore alle sue meccaniche, personaggi e ad uno dei principali villain che troveremo ad ostacolarci, Mr. Freeze. Uno degli elementi del gioco di cui non abbiamo visto molto fino ad ora è la sua versione di Gotham. Tuttavia, grazie ad un nuovo video, scopriamo molti dettagli interessanti sulla città.

Gotham Knights

Queste nuove informazioni sulla versione della iconica città di Batman in Gotham Knights arrivano da un’intervista rilasciata dagli sviluppatori con IGN. Tra le molte informazioni, apprendiamo che Gotham ha addirittura 400 anni di retroscena legati alla sua storia. Ciò è stato deciso durante la pre-produzione del gioco in modo che l’ambientazione risulti il più realistica possibile e in modo che i cattivi principali del gioco, La corte dei gufi, abbiano una presenza significativa.

Il video di IGN, intitolato “Building a Brand New Gotham City”, si apre spiegando le origini della metropoli e le principali famiglie che abitano i suoi cinque distretti. Possiamo, dunque, vedere la mappa completa per la prima volta e sembra decisamente enorme rispetto ai vecchi titoli dell’Arkhamverse. Ogni distretto sarà incredibilmente diverso l’uno dall’altro in termini di design, come l’area di Cauldron associata a Pinguino che è più angusta e sottosviluppata.

Un elemento chiave della città in Gotham Knights è che la sua storia e il suo background sono legati ai nemici principali del gioco, La corte dei gufi, qualcosa che il direttore creativo Patrick Redding ha commentato: “Una delle cose che amiamo di La corte dei gufi, a parte il fatto che sia una nuova, fresca aggiunta al canone di Batman, è che rappresentano una minaccia così radicata, così intrinseca a Gotham City che nemmeno Batman ne è a conoscenza. L’idea di una minaccia così strettamente collegata a quella che considera la sua città, che conosce come le sue tasche e ha pattugliato per decenni, è spaventosa.”