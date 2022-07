Al panel di Warner Bros. Games Montreal, al Comic-Con di San Diego 2022, il direttore creativo Patrick Redding ha fatto luce su quali personaggi aggiuntivi o iconici cattivi dell’universo DC potrebbero apparire in Gotham Knights. Per tutti coloro che si aspettavano che il Joker arrivasse e incasinasse le cose per gli eroi, la delusione è dietro l’angolo, poiché Redding ha confermato che il personaggio non sarà presente all’interno del gioco. Tuttavia, il direttore creativo non ha confermato se lo stesso vale per Harley Quinn, il che significa che almeno la compagna del Joker potrebbe avere un ruolo di qualche tipo.

Gotham Knights

Ancora una volta, inoltre, Redding ha ribadito ai fan che Batman è davvero morto in Gotham Knights e che rimarrà tale fino alla fine del gioco. La morte di Bruce Wayne all’inizio del titolo, infatti, è ciò che mette in moto la trama, spostando invece l’attenzione su altri personaggi. Tuttavia, ci sono alcuni forti dubbi sul fatto che il leggendario supereroe sia effettivamente morto per tutta la durate del gioco, ma sembra che dovremo aspettare fino a ottobre per saperlo con certezza.

Infine, il direttore creativo ha rivelato che in Gotham Knights ci sarà un unico punto interrogativo dell’Enigmista, che sia un bene o un male. Il progetto in arrivo apparentemente tende a una formula più orientata all’azione quindi i giocatori non trascorreranno troppo tempo a risolvere diversi enigmi. Si tratta di un cambiamento interessante rispetto agli altri capitoli della serie di Batman Arkham.

Gli sviluppatori di Gotham Knights hanno inoltre rilasciato un nuovo trailer di gioco dedicato alla Batgirl di Barbara Gordon e alle sue abilità di combattimento. La rappresentazione del personaggio nel gioco in precedenza ha generato molte polemiche a causa del tropo della disabilità “Super Crip”. A questo, Redding ha risposto dicendo che il team ascolta le critiche e i feedback e ha lavorato con AbleGamers per scoprire diversi tipi di lesioni spinali e la possibilità che qualcuno riacquisti la mobilità dopo incidenti simili.