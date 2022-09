Gotham Knights promette una visione interessante sull’universo narrativo di Batman. Dopo aver, infatti, appreso che l’eroe e una delle sue nemesi più conosciute (Joker) saranno assenti dal titolo, infatti, il gioco di Warner Bros. Montreal ha acquisito del fascino ulteriore. Inoltre, gli sviluppatori hanno recentemente sorpreso i fan annunciando l’uscita anticipata del loro ultimo lavoro.

Gotham Knights

Warner Bros. Montreal ha, inoltre, condiviso un nuovo trailer di gioco che mostra il valore della famiglia in Gotham Knights. Infatti, uno degli elementi fondamentali di questo titolo sarà proprio il legame che si andrà a creare tra i vari personaggi inseriti dagli sviluppatori. Nella loro missione per proteggere Gotham City, infatti, Robin, Red Hood, Nightwing e Batgirl si sono uniti guidati da uno scopo comune che, alla fine, li ha condotti a creare un vero e proprio nucleo familiare.

Con la presunta morte di Batman, infatti, gli eroi saranno privi di una guida e figura paterna. Dovranno dunque trovare una soluzione per rimanere uniti anche senza il carisma del Cavaliere Oscuro. Per questo motivo, come possiamo vedere anche all’interno del trailer, avrà un ruolo importante il personaggio di Alfred. Il maggiordomo, infatti, si è trasferito nella torre adibita a quartier generale di Gotham Knights e segue da vicino le vicende del nuovo team. Inoltre, gli sviluppatori promettono molte nuove scene in cui Alfred avrà interazioni con i singoli personaggi in qualità di mentore.

Infine, un’informazione interessante sui personaggi di Gotham Knights è relativa al loro aspetto rapportato alla classe. Infatti, ogni eroe avrà delle specifiche caratteristiche fisiche che renderanno facilmente intuibile quale sarà il suo ruolo nel team. L’esempio più chiaro è quello di Red Hood il quale avrà un fisico possente e largo, in perfetta armonia con il suo ruolo di tank. Allo stesso modo, Robin sarà minuto e agile così da poter sfruttare le sue abilità furtive.